Hafızalardan silinmeyen ‘insanlık’

George Floyd adlı siyahi Amerikalının, Minneapolis’te kendisini etkisiz hale getirmek isteyen bir polis tarafından boynuna basıp nefessiz bırakılarak öldürülmesinin ardından dünya çapında başlayan protesto gösterileri, İngiltere’de de etkili olmuştu. Bu gösteriler sırasında Patrick Hutchinson adlı siyahi bir protestocunun, Waterloo istasyonu yakınlarında başından yaralanan karşıt görüşlü bir protestocuyu güvene almak için omzunda taşıması kameralara yansımış, bu görüntü hafızalarda uzun süre kalmıştı.