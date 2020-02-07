07.02.2020 - 20:57 | | AA
Hafter bu kez 'dünyaya açılan kapıyı' hedef aldı! Uçuşlar durduruldu
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus’taki Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı, askıya alınan uçuşlar ise yeniden başladı.
BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı’nı füzelerle vurdu.
Hafter milisleri, daha önce Mitiga Havalimanı’nı defalarca hedef almış ve başkentin dünyaya açılan tek kapısı, aylarca kapalı kalmıştı.
UÇUŞ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ
Mitiga Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hafter milislerinin füze saldırısı nedeniyle durdurulan uçuş trafiği normale döndü.
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