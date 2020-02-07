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07.02.2020 - 20:57 | | AA

Hafter bu kez 'dünyaya açılan kapıyı' hedef aldı! Uçuşlar durduruldu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin  lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus’taki Mitiga Havalimanı’nı  hedef aldı, askıya alınan uçuşlar ise yeniden başladı.

Hafter bu kez 'dünyaya açılan kapıyı' hedef aldı! Uçuşlar durduruldu

BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma  Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı’nı  füzelerle vurdu.

Hafter milisleri, daha önce Mitiga Havalimanı’nı defalarca hedef almış  ve başkentin dünyaya açılan tek kapısı, aylarca kapalı kalmıştı.

UÇUŞ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Mitiga Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hafter milislerinin füze saldırısı nedeniyle durdurulan uçuş trafiği normale döndü.

Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
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