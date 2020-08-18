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18.08.2020 - 17:10 | | DHA

Hafter köşeye sıkıştı! Artık Bingazi’de istenmiyor

Türkiye’nin Milli Birlik Hükümeti’ne desteğiyle Libya’da gücünü yitiren Hafter, uzun süredir kontrolü altındaki bölgelerde de istenmiyor. Libya Ulusal Ordusu (LUO) mensubu isminin açıklanmasını istemeyen bir istihbarat askeri, Hafter cephesinde yaşananları anlattı. Hafter’in gücünün azaldığını itiraf eden LUO askeri, “Savaşı kaybetmeyi kaldıramadı. Trablus ve Tarhuna yenilgisiyle ilgili eleştirenleri DEAŞ ve Müslüman Kardeşler yanlısı oldukları iddiasıyla cezalandırıyor” dedi.

Hafter köşeye sıkıştı! Artık Bingazi’de istenmiyor

Libya’da gücünü yitiren darbeci Hafter’in kontrolü altındaki bölgelerde bile halk tarafından istenmediği, kendisine yönelik eleştiri yapan herkesin DEAŞ ve Müslüman Kardeşler yanlısı olmakla suçlanarak cezalandırıldığı ortaya çıktı. Hafter’in ordusu, LUO'nun istihbarat subayı bir asker, gizlenen gerçekleri bir haber ajansına anlattı. Hafter’in gücünün azaldığını anlatan istihbarat subayı, Trablus çatışmasında verilen kayıplardan söz edilmesini dahi yasaklandığını, baskıcı tutumu nedeniyle Libya’nın doğusundaki halkın askeri bir yönetim istemediğini anlattı.

HAFTER DOĞU LİBYA’DA ZORLA BİRŞEY YAPACAK DURUMDA DEĞİL

Hafter’in LUO’yu zorla bir savaşa soktuğunu söyleyen istihbarat askeri, “Libya'nın doğusundaki halk askeri bir yönetim istemediği için Tobruk merkezli Temsilciler Merkezi Başkanı Agila Salih’in çevresinde toplandı. Hafter ve yandaşları bu nedenle Agila Salih’ten kurtulmak istiyor. Hafter’in artık Bingazi'de de istenmediğini söyleyen istihbarat subayı, baskı ve adam kaçırmalardan dolayı insanların korktuğunu, LUO'nun artık Doğu Libya’da zorla herhangi bir şey yapabilecek durumda olmadığını ifade etti

 

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