Libya'nÄ±n DoÄŸusunda bulunan ve Hafter'in mÃ¼ttefiÄŸi Akile Salih'in baÅŸkanlÄ±k ettiÄŸi Temsilciler Meclisi yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah Sisi'nin geÃ§en haftalarda Libya'ya mÃ¼dahale imasÄ±ndaki ifadelerinin memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

AÃ§Ä±klamada, â€œÄ°ki Ã¼lkeyi hedef alan ulusal gÃ¼venlikÂ tehditleri halinde MÄ±sÄ±r SilahlÄ± Kuvvetleri Libyaâ€™ya mÃ¼dahale etmeli." ifadesine yer verildi.

Libya'da 2015 sonunda imzalanan ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ±yla da uluslararasÄ± meÅŸruiyet verilenÂ Suheyrat AnlaÅŸmasÄ± sonucunda Libya'daki yÃ¼rÃ¼tme mercisiÂ olarak BaÅŸkent Trablusâ€™taki Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti gÃ¶revlendirilmiÅŸti.Â

Akile Salih'in baÅŸkanlÄ±k ettiÄŸi 200 sandalyeliÂ TobrukÂ Temsilciler Meclisi de sÃ¶z konusu anlaÅŸmayla yasama organÄ± olarak gÃ¶revlendirilmiÅŸti. Halife Hafter'in Nisan 2019'da baÅŸkente yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ±na Akile Salih'in destek vermesinin ardÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da milletvekili Temsilciler Meclisindeki oturumlarÄ± protesto ederek baÅŸkent Trablus'ta toplanma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Akile Salih liderliÄŸindekiÂ Temsilciler Meclisinin toplantÄ± yeter sayÄ±sÄ± olmadan meclis adÄ±na Hafter'in lehine benzer aÃ§Ä±klamalarÄ± yapmasÄ± ve oylanmÄ±ÅŸ yasa tasarÄ±sÄ± gibi gÃ¶sterme Ã§abasÄ±, Ã§ok sayÄ±da milletvekilinin tepkisiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.

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