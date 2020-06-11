MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Hafter vahşeti: Terhune'de 4 toplu mezar bulundu
ABONE OL
11.06.2020 - 11:34 | | DHA

Hafter vahşeti: Terhune'de 4 toplu mezar bulundu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Terhune kentinde Hafter milislerin katlettiği kişilerin gömüldüğü toplu 4 mezar buldu.

Hafter vahşeti: Terhune'de 4 toplu mezar bulundu

UMH güçleri, Terhune kentinin farklı bölgelerinde 4 toplu mezarın bulunduğunu belirterek, toplu mezarlarda bulunan cesetlerin bazılarının ellerinin kelepçeli olduğunu açıkladı. Olay yerine sevk edilen Libya Kızılayı, toplu mezarlarda bulunan cesetlerin kimlik tespiti yapılmak üzere cesetleri Trablus'taki adli tıpa kaldırıldığını duyurdu. Libya Kızılayı, toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin sayısına ilişkin bilgi vermedi. Öte yandan, UMH güçleri, yaklaşık bir hafta önce Trablus'un 80 km güneyindeki Terhune kentini Hafter milislerinden temizleyerek kontrol altına almıştı.

Edirne'de bir esnafın bulduğu 'insan yüzlü' örümcek görenleri şaşırttıMarketini açarken fark ettiği örümceği iki gün maydanoz ve et parçacıklarıyla besleyen vatandaş, örümceği Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Askere gidecekler için yeni karar

Son dakika: Askere gidecekler için yeni karar

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

LGS sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı? Gözler MEB'de...

LGS sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı? Gözler MEB'de...

Sıradaki Haber