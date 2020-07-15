15.07.2020 - 07:00 |
Hafter yanlıları Mısır’dan askeri müdahale istedi!..
Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi, ulusal güvenliğine tehdit görmesi halinde Mısır ordusunun Libya’ya askeri müdahale etmesi gerektiğini açıkladı.
Libya’nın doğusunda bulunan ve Hafter’in müttefiği Akile Salih’in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi, yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin geçen haftalarda “müdahale” imasında bulunan ifadelerinin kendileri tarafından memnuniyetle karşılandığını duyurdu. Açıklamada, “İki ülkeyi hedef alan ulusal güvenlik tehditleri halinde Mısır Silahlı Kuvvetleri, Libya’ya müdahale etmeli” ifadesine yer verildi.
Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.