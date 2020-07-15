Hafter yanlıları Mısır’dan askeri müdahale istedi!..

Libya’nın doğusunda bulunan ve Hafter’in müttefiği Akile Salih’in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi, yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin geçen haftalarda “müdahale” imasında bulunan ifadelerinin kendileri tarafından memnuniyetle karşılandığını duyurdu. Açıklamada, “İki ülkeyi hedef alan ulusal güvenlik tehditleri halinde Mısır Silahlı Kuvvetleri, Libya’ya müdahale etmeli” ifadesine yer verildi.