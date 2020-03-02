Hafter yönetimi Esad rejimiyle görüştü

Libya Bingazi merkezli Marsad internet gazetesinin haberine göre, önceki akşam başkent Şam’a giden Libya heyetinde Hafter Hükümeti Başbakanı Yardımcısı Abdurrahman el-Ahiraş, Dışişleri ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Abdulhadi el-Huveyc, Savunma Bakanı Yunus Ferhan ve İstihbarat Şefi Mustafa el-Mukaran yer aldı.
Siyasi, güvenlik ve bilgi paylaşımı gibi konuların koordinasyonun değerlendirileceği ziyarette “Türkiye’nin operasyonları” meselesinin de görüşüleceği bildirildi. Libya heyetini, Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdat karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.