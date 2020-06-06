Hafter'e bağlı milislerin 'T-122 Sakarya' kullandığı iddiasına yalanlama

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Roketsan tarafından üretilerek Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) satılan söz konusu roketatar sisteminin Hafter güçleri tarafından kullanılmadı. BAEnin elindeki roketatar sisteminin Güney Kore menşeli olduğu bildirildi. Sistemin üzerindeki roket podunun ise Roketsan tarafından BAE’ye satılan kompozit tüplü tek kullanımlı olduğu ifade edildi.