06.06.2020 - 18:20 | | DHA
Hafter'e bağlı milislerin 'T-122 Sakarya' kullandığı iddiasına yalanlama
Libya’nın doğusunda, Halife Haftere bağlı gayrimeşru silahlı güçlerin, Türkiye’de üretilen T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar Sistemi’nin (ÇNRA), geliştirilmiş versiyonunu kullandığı iddiası yalanlandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Roketsan tarafından üretilerek Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) satılan söz konusu roketatar sisteminin Hafter güçleri tarafından kullanılmadı. BAEnin elindeki roketatar sisteminin Güney Kore menşeli olduğu bildirildi. Sistemin üzerindeki roket podunun ise Roketsan tarafından BAE’ye satılan kompozit tüplü tek kullanımlı olduğu ifade edildi.