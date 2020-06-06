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06.06.2020 - 18:20 | | DHA

Hafter'e bağlı milislerin 'T-122 Sakarya' kullandığı iddiasına yalanlama

Libya’nın doğusunda, Halife Haftere bağlı gayrimeşru silahlı güçlerin, Türkiye’de üretilen T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar Sistemi’nin (ÇNRA), geliştirilmiş versiyonunu kullandığı iddiası yalanlandı.

Hafter'e bağlı milislerin 'T-122 Sakarya' kullandığı iddiasına yalanlama

 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Roketsan tarafından üretilerek Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) satılan söz konusu roketatar sisteminin Hafter güçleri tarafından kullanılmadı. BAEnin elindeki roketatar sisteminin Güney Kore menşeli olduğu bildirildi. Sistemin üzerindeki roket podunun ise Roketsan tarafından BAE’ye satılan kompozit tüplü tek kullanımlı olduğu ifade edildi.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arızaBağcılar tramvay hattında katener telinin kopması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Seferler Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Cevizlibağ istasyonları arasında yapıldı. Katener telini tamir etmek için gelen ekiplerin çalışması devam ediyor.
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