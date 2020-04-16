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16.04.2020 - 07:00 |

Hafter’e ‘yeşil ışık yakmışlar!’

ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e başkent Trablus’a yönelik saldırısı öncesi onay verdiği ileri sürüldü.

Hafter’e ‘yeşil ışık yakmışlar!’

 

“New York Times” gazetesinin David Kirkpatrick imzalı haberine göre, Hafter, Trablus’a yönelik saldırı emri vermeden önce Bolton ile telefonda görüştü. Libya’nın o dönemde Birleşmiş Milletler himayesinde bir ulusal diyalog konferansına hazırlandığı hatırlatılan haberde, “Hafter’in başkente yönelik saldırısına Bolton’ın ‘Hayır’ yanıtı vermediği” belirtildi.

Haberde, “Bolton’ın ‘Eğer ki saldıracaksan elini çabuk tut’ dediği” ve Hafter’in bunu örtülü bir “rıza” olarak algıladığı ifade edildi. Beyaz Saray’ın Libya politikasının sadece uluslararası alanda değil Washington çevrelerinde de kafa karışıklığına yol açtığı belirtildi.

Öte yandan haberde Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin de, Hafter’e destek vermesi için ABD Başkanı Donald Trump’ı ikna etmeye çalıştığı aktarıldı. Gazeteye konuşan eski Beyaz Saray yönetimi çalışanları, Sisi ve Bin Zayid’in, Hafter’in 4 Nisan 2019’da başlayan Trablus saldırısına Trump’ın desteğini açıklaması için yoğun çaba harcadığını aktardı.

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