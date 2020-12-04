Hafter’in ABD’deki dikkat çeken serveti

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya’da 1980’lerde Kaddafi’yi devirmek için yürütülen çalışmalara liderlik eden Hafter, başarılı olamayınca ABD’ye kaçtı. Burada 20 yıl Hafter’in, ABD’de milyonlarca dolarlık mal varlığı edindiği belirlendi. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya’nın meşru hükümetine başkaldıran Hafter’in, Libya’dan kaçırdığı paralarla ABD Virginia’da 17 mülk satın aldığı, mülklerin tamamının kendi adına kayıtlı olduğu belirtildi.

At çiftliği aldı

Mal varlıkları arasında Great Falls’ta 2.5 milyon dolar değerinde 5 bin 600 metrekarelik bir ev, Falls Church’ta bir apartman dairesi ve bir çiftlik evi bulunan Hafter’in, bu mülklerden birini alabilmek için 8 milyon dolar nakit ödeme yaptığı ifade edildi. Çatışmaların sürdüğü Temmuz 2020’de Boyce’ta 700 bin dolarlık at çiftliği satın alan Hafter’in, burada yetiştirilen safkan Arap atlarını Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen uluslararası yarışlarda koşturduğu öğrenildi.

Libyalı yetkililer, yüzlerce masum kişiyi öldüren Hafter’in sadece savaş suçu işlemediğini, aynı zamanda yasal olmayan yollardan mal varlığı edindiğini kaydetti. Libyalı yetkililer, bu iki suçun da hesabının sorulacağını dile getirdi.