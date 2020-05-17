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17.05.2020 - 07:00 |

Hafter’in paralı askerleri BMGK raporuna da girdi...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Libya Yaptırım Komitesi, Dubai merkezli iki şirketin, Libya’nın doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter’in Trablus’u ele geçirmesine destek olmak amacıyla ülkeye Batılı paralı askerler gönderdiğini bildirdi.

Hafter’in paralı askerleri BMGK raporuna da girdi...

 

“Bloomberg”in ulaştığı BMGK Libya Yaptırım Komitesi’nin gizli raporunda, yabancı paralı askerlerin Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) serbest bölgelerde kayıtlı “Lancaster 6 DMCC” ve “Opus Capital Asset Limited FZE” şirketleriyle bağlantılı oldukları belirtildi. Paralı askerlerin, Haziran 2019’da özel askeri şirket adına Hafter’e destek amacıyla Libya’ya gittikleri ifade edilen raporda, raporun içeriği hakkında konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen iki diplomat  ise “Opus” ve “Lancaster 6” şirketlerinin Hafter güçlerini helikopter, insansız hava aracı ve siber yollarla desteklediğini söyledi.

Silah da gönderildi

Diplomatlar, raporda bahsedilen Batılı paralı askerlerin, Libya’nın BM tarafından tanınan hükümetine silah sevkiyatını sofistike operasyonla durdurmayı vadettiklerini belirtti. Güney Afrika vatandaşı Steve Lodge liderliğindeki yaklaşık 20 kişilik ekibin, geçen yıl Haziran ayı sonlarında Libya’ya geldiği ve birkaç gün sonra aniden botlarla Malta’ya gittiğine dikkati çekilen raporda, BM uzmanlarının bu ani çekilmenin nedenini belirleyemediği kaydedildi.

Raporda, ocak ayı başlarında silah taşındığı iddiaları üzerine BM uzmanlarının en az 37 uçuşa dair soruşturma yürüttüğü bilgisi paylaşıldı.

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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