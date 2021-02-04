Hala yanıyor! Kontrol altına alınamadı...

Batı Avustralya İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı Müfettişi Peter Sutton, 500 kadar itfaiyecinin yangınları kontrol etmeye çalıştığını, arazi ve kötü hava şartları dikkate alındığında yangının bir hafta veya daha fazla sürebileceğini söyledi.

Sutton, 10 bin hektardan fazla alanı küle çeviren yangınlarda kullanılamaz hale gelen ev sayısının 81’e çıktığını bildirdi.

WA eyaletinin Başbakanı Mark McGowan da Perth'te düzenlediği basın toplantısında, başkentin çevresinde 4 gündür etkili olan yangınların tehlike oluşturmaya devam ettiğini belirterek "Bu orman yangınlarının neden olduğu yıkım çok büyük. Hepimiz evlerini kaybedenleri düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Güney Galler eyaletinden gelen yangın söndürme uçaklarının da yardımıyla dün gece bazı evlerin kurtarılmasının iyi haber olduğunu, itfaiyecilerin değişken hava koşullarına karşı yangınla mücadeleye bugün de devam edeceğini söyleyen McGowan, yangında evleri yıkılanlara dörder bin, evleri hasar görenlere de ikişer bin dolarlık acil fon sağlayacağını duyurdu.

Hava koşullarının hafta sonuna kadar iyileşmesinin beklenmediği bölgede yangıların elektrik hatlarına zarar vermesinden dolayı bölgede 1300’den fazla eve elektrik verilemiyor.

Perth'te, 10 ayın ardından ilk yerel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından 31 Ocak Pazar günü, 5 günlük karantina uygulamasına gidilmişti.

Alevlerin tehdit ettiği kırsal bölgelerdeki evlerinden güvenli bölgelere tahliye edilen yüzlerce kişiye, Kovid-19 riskine karşı tedbirli olmaları, maskelerini takmaları ve mümkün olduğunca kendilerini izole etmeleri uyarısında bulunulmuştu.

Avustralya'da, Eylül 2019’da başlayan ve Mart 2020'ye kadar devam eden eşi görülmemiş ölçekteki orman yangınlarında doğrudan etkilenen 34, duman gibi zararlı etkilerden dolayı da 445 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke tarihine "Kara Yaz" (Black Summer) olarak geçen yangıların yok ettiği 18 milyon hektardan fazla alanda 3 bin 500 ev, 5 bin 852 bina yanmış, çok sayıda hayvan telef olmuştu.