Halka 'Evde kalın' dedi, kendi başka bir ülkeden çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Austin şehrinin Belediye Başkanı Steve Adler'in vatandaşlara "Evde kalın" çağrısı yaptığı sırada ailesiyle birlikte Meksika'da olduğu ortaya çıktı.

Russia Today'in (RT) haberine göre Adler, Facebook'tan yaptığı sert konuşmada, koronavirüs (Kovid-19) Teksaslıların evde kalması gerektiğini, aksi halde koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yeni tecrit yasaklarının geleceği uyarısında bulunmuştu.

Demokrat belediye başkanı, 9 Kasım'da Austin sakinlerine seslenirken "Mümkünse evde kalmalıyız. Gevşeme zamanı değil. Gerçekten dikkat edeceğiz... Dikkatli olmazsak işleri kapatmamız gerekebilir" demişti.

Ne var ki bu dersleri verdiği sırada Amerikalı siyasetçinin kendi ülkesinde bile olmadığı anlaşıldı.

Özel jetle Meksika'ya gittiği ve beraberindeki birçok kişiyle kızının düğününün yapıldığı bir tatil yöresinde olduğu belirlenen Adler, gelen eleştirilerin ardından özür dilemek zorunda kaldı.

Adler ayrıca bu gezisi öncesinde sağlık yetkililerine danıştığını, misafirlerinin Kovid-19 testinden geçirildiğini ve sosyal mesafeye dikkat edildiğini söyledi.

"Bu seyahate çıktığım için pişmanım" diyen Adler, "Daha güvenli bir dönemde gerçekleşmiş olsa bile bu gezisinin bazıları tarafından riskli davranışların gerekçesi olarak kullanılmasından korkuyorum. Geriye dönüp baktığımda ve hiçbir kuralı ihlal etmemesine rağmen özür dilediğim kötü bir örnek oluşturdu" diye ekledi.

Adler sözlerinin devamında "İnsanların o süre zarfında seyahat etmemelerine dair bir tavsiye yoktu" ifadesini kullandı. Salgın nedeniyle getirilen "Aşama 3" önlemleri bir araya gelmeleri 10 kişiyle sınırlarken belediye başkanı, kızının açık havada yapılan düğününün 20 kişiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Kaynak: Independent Türkçe