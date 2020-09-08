MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Hamaney, Charlie Hebdo'yu kınadı
ABONE OL
08.09.2020 - 12:22 | | AA

Hamaney, Charlie Hebdo'yu kınadı

İran lideri Ali Hamaney, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlamasını kınadı.

Hamaney, Charlie Hebdo'yu kınadı

Hamaney, yaptığı yazılı açıklamada Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri yayımlamasının "affedilemez büyük bir günah" olduğunu belirtti.

İran lideri açıklamasında, "Peygamberin nurani çehresine yönelik yapılan yayın, Batı dünyasının siyasi ve kültürel organlarının İslam ve Müslümanlara yönelik kin ve düşmanlığını bir kere daha ortaya çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.
Charlie Hebdo'nun "ifade özgürlüğü" gibi gerekçelerle kınanmamasının "yanlış ve kamuoyunu kandırmaya yönelik" olduğunu kaydeden Hamaney, şöyle devam etti:

"Siyonist ve emperyalist güçlerin derin siyaseti bu tür adımlarda temel rol oynuyor. ABD ve İsrail, bu tür eylemleri Batı Asya'daki devlet ve milletlerin dikkatini uyguladıkları planlardan başka yöne çekmek amacıyla gerçekleştiriyor olabilir. Batı Asya'daki ülkeler Batı'nın İslam ve Müslümanlarla düşmanlığını unutmamalıdır."

Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürler yayımlayan dergi, karikatürleri 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı.

    Kavurucu sıcakla yatıp karla uyandılar: Bir gecede 33 derece düştü!ABD'de beklenen oldu ve bazı eyaletlerde birkaç saat içerisinde rekor düzeyde sıcaklık düşüşü yaşandı. Montana eyaletinde birçok şehirde kar yağışı başladı. Sıcaklık bir günde 33 derece birden düştü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursluluk sınavı sonuçları için MEB'den kritik tarih! 2020 Bursluluk sınavı cevap anahtarı erişime açıldı mı?

    Bursluluk sınavı sonuçları için MEB'den kritik tarih! 2020 Bursluluk sınavı cevap anahtarı erişime açıldı mı?

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Gazipaşa Kaymakamı görevden alındı

    Gazipaşa Kaymakamı görevden alındı

    Sıradaki Haber