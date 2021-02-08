Hamaney, Rusya Devlet Başkanı Putin'e mektup gönderdi

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'dan yapılan açıklamaya göre, Galibaf, Duma Başkanı Volodin ile başkent Moskova'da görüştü.
Görüşmede, Galibaf, Hameney'in mektubunu Putin'e teslim etmesi için Volodin'e verdi.
İran basınındaki haberlerde, "Meclis Başkanı" sıfatında yurt dışına ilk ziyareti Moskova'ya gerçekleştiren Galibaf'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Putin ile görüşmeyeceği belirtilmişti.
8 sokak köpeğinin kadına saldırması kameradaMalatya'da, çocuğunun kitaplarını okuldan almaya giden Saime Yeşil (40), evinin yakınında 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler, Yeşil'in vücudunun çeşitli yerlerini parçalarken, hastanede 18 dikiş atıldı. Yeşil'e saldırı anı çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.