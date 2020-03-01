Hamaney’in torununa da Kovid-19 bulaştı

Cihanpur, İran’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 43’e, vaka sayısının ise 593’e yükseldiğini belirtti. İranlı yetkili, en fazla vakaya Tahran, Gülistan, Kum, Merkezi, Mazenderan ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını aktardı. Arap basınında, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in torununa da Kovid - 19 bulaştığı yazıldı.

‘Şüpheli sayısı çok’

Test sonucu pozitif çıkan vakaların dışında şüpheli sayısının çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Cihanpur, hastanelerde gözetim altında tutulanların yüzde 10-15’inin test sonucunun pozitif çıktığını dile getirdi. Cihanpur, ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 123 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini söyledi. Öte yandan mecliste virüs testi yapılan 100 milletvekilinden 5’ine koronavirüs teşhisi konulduğu belirtildi.