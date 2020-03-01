MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Hamaney’in torununa da Kovid-19 bulaştı
ABONE OL
01.03.2020 - 09:23 |

Hamaney’in torununa da Kovid-19 bulaştı

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve önceki günden bu yana 205 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Hamaney’in torununa da Kovid-19 bulaştı

Cihanpur, İran’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 43’e, vaka sayısının ise 593’e yükseldiğini belirtti. İranlı yetkili, en fazla vakaya Tahran, Gülistan, Kum, Merkezi, Mazenderan ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını aktardı. Arap basınında, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in torununa da Kovid - 19 bulaştığı yazıldı.

‘Şüpheli sayısı çok’

Test sonucu pozitif çıkan vakaların dışında şüpheli sayısının çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Cihanpur, hastanelerde gözetim altında tutulanların yüzde 10-15’inin test sonucunun pozitif çıktığını dile getirdi. Cihanpur, ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 123 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini söyledi. Öte yandan mecliste virüs testi yapılan 100 milletvekilinden 5’ine koronavirüs teşhisi konulduğu belirtildi.

Hamaney’in torununa da Kovid-19 bulaştı

Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çiçero filmi konusu nedir? Çiçero nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Çiçero filmi konusu nedir? Çiçero nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

300 ameliyat sonra su içti

300 ameliyat sonra su içti

Sıradaki Haber