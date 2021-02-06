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HaberlerDünya Haberleri Hamas, ABD senatosunun, " Kudüs'" kararına tepki gösterdi
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06.02.2021 - 00:46 | | AA

Hamas, ABD senatosunun, " Kudüs'" kararına tepki gösterdi

Hamas, ABD Senatosunun, Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'te kalmasına yönelik kararını "uluslararası hukukun ihlali" olarak niteledi. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, ABD senatosunda, Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin neredeyse tamamının oyuyla Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması ve ABD büyükelçiliğinin Kudüs'te kalmaya devam etmesi kararı alınmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Hamas, ABD senatosunun, " Kudüs'" kararına tepki gösterdi

 

Kararın, Filistinlilerin eski şehir Kudüs'teki haklarına açık bir saldırı ve insani normların ihlali olduğunu belirten Kasım, "Bu karar, Filistin halkının Kudüs üzerinde hak sahibi olduğu gerçekliğini ve tarihini değiştiremez. Bu karar, işgalci İsrail'i tüm Filistin topraklarından kovmak ve bağımsız Filistin devletini kurmak için halkımızın yürüttüğü mücadeleyi sekteye uğratmayacak." ifadelerine yer verdi. 

ABD senatosu 5 Şubat'ta, Filistin karşıtı bir karara imza atarak Amerika’nın işgal altındaki Kudüs’e taşınan büyükelçiliğinin bu kentte kalmasını onaylamıştı. 

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm umudunu da ateşe atarak 6 Aralık 2017'de "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararı imzalamıştı.

Bu kararın ardından, ABD 14 Mayıs 2018'de Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

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