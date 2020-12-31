Hapisten çıkan casusu Başbakan karşıladı...

Pollard, uçağın merdivenlerinden aşağı inişte yeri öptü. Pollard ve eşini havaalanında bizzat karşılayan Başbakan Binyamin Netanyahu, ikiliye İsrail kimliklerini verdi. Pollard, 1985’te ABD Deniz Kuvvetleri’nde çalışırken İsrail için ajanlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Pollard’ın suçunu itiraf etmesinin ardından bu casusluk olayı yıllarca ABD ile İsrail ilişkilerini etkilemişti.