Harita ortaya çıktı! Ruslar yayınladı, doğrudan Türkiye'ye...

Dağlık Karabağ savaşı 44 günde Azerbaycan'ın tarihi zaferiyle sona erdi, 9 Kasım'daki ateşkes anlaşmasının ardından hafta içinde Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni imzalar atıldı. 11 Ocak'ta Rusya lideri Vladimir Putin'in davetiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan savaşın bitmesinden sonra ilk kez bir araya geldi.

Putin misafirlerini sarılarak karşıladı, Aliyev ve Paşinyan ise el sıkışmadı. Kritik randevu yaklaşık dört saat sürdü, ardından Putin misafirleriyle ikili görüşmeler de yaptı.

Paşinyan'ın toplantıya geç kaldığını gösteren video kaydı Rus medyasında yayınlandı. Bu sırada Putin'in Aliyev'e Azerbaycan'da havanın nasıl olduğunu sorduğu duyuldu. Putin "Orası soğuk mu?" deyince Aliyev'in "Hayır, normal, 5-6 derece" dediği kayıtlara yansıdı.

Zirvede imzalanan bildiriye göre, Dağlık Karabağ'da inşaat, ekonomik ilişkiler ve altyapı projelerini geliştirmek için somut adımlar atmak üzere üç ülkenin hükümet başkanlarının başkanlık ettiği bir çalışma grubu oluşturuluyor.

Bildiriyi açıklayan Rusya lideri Putin, "Bugünkü toplantıyı özellikle önemli ve faydalı buluyorum, çünkü bölgedeki durumun gelişmesi için konuşup ortak bir anlaşma imzalayabildik" ifadesini kullandı.

İlham Aliyev ise, "Bütün bunlar, Vladimir Putin'in bir zamanlar söylediği gibi, Dağlık Karabağ sorununun geçmişte kaldığını ve gelecek hakkında düşünmemiz gerektiğini gösteriyor" dedi.

Aliyev ayrıca, Azerbaycan'ın Türkiye ve İran sınırındaki Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile ilk kez bir demiryolu bağlantısına sahip olacağını söyledi.

Aliyev'in sözünü ettiği bağlantıyı gösteren harita, bugün Rus medyasında yayınlandı. Kommersant gazetesi, Azerbaycan ve Ermenistan arasında inşa edilecek yollar ve demiryolu projelerini gösteren haritayı sayfalarına taşıdı. Harita, Azerbaycan ve Türkiye arasında kurulacak bağlantıyı açıkça gösteriyor. Yeni projede ayrıca Ermenistan ve Rusya bağlantısı da var.

Böylece, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla kapanan demiryollarının neredeyse 30 yıl sonra yeniden canlandırılması hedefleniyor.

9 Kasım tarihinde imzalanan tarihi anlaşmayla, Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altındaki topraklarının büyük çoğunluğunu resmen geri aldı. Ağdam, Kelbecer ve Laçın çevresindeki işgalci Ermeniler 1 Aralık 2020 tarihine kadar çekildi, Azerbaycan askerleri bölgeye yerleşti. Anlaşmayla Dağlık Karabağ'daki çatışma hatlarına 1960 Rus barış gücü askeri yerleştirildi, Ermenistan ve Hankendi arasındaki Laçın Koridoru'nun güvenliği de Ruslar tarafından sağlanıyor. Türkiye ise anlaşmanın gereği olarak Rusya'yla birlikte Dağlık Karabağ sınırında kurulan ateşkes gözlem merkezinde askerleriyle yer alıyor.