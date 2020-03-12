Harry’yi de kandırdılar! Oltaya geldi herkese salladı

Son dönemde dünya gündeminin ilk sıralarından düşmeyen Prens Harry bu kez fena oyuna geldi. Kendilerini iklim aktivisti Greta Thunberg ve babası olarak tanıtan iki Rus Youtuber, bugüne kadar kimseye özellikle kraliyet ailesinden ayrılık konusunda bu kadar açık konuşmayan Prens’i kandırdı. Genç iklim aktivisti Greta Thunberg ve babası olduklarını iddia eden Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stolyarov, Prens Harry’yi konuşturdu ve sözlerini de kaydetti. İki Youtuber’ın Harry’yi bu yılın ocak ayında aradığı ileri sürülüyor.



Konuşma sırasında aileden ayrılığıyla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren Prens Harry, “aile üyelerinin çoğuyla tamamen ayrıldığını” söyledi. Prens, konuşma sırasında “Biz ailenin çoğu üyesinden tamamen farklıyız” diye konuştu.



Trump’a veryansın



The Sun’ın haberine göre iki Rus “şakacı” Kuznetsov ve Stolyarov, Prens’i eşi ve çocuğuyla yeni bir hayata başladığı Kanada Vancouver’daki lüks malikanesinden iki kez aradı. Prens Harry, aileden ayrılık kararı almanın kendisi için ne kadar zor olduğunu da anlattı. Prens bu konuda “Ama bazen doğru karar, kolay karar olmayabiliyor” diye konuştu. En büyük hedefinin karısı ve oğlunu korumak olduğunu belirten Prens Harry, bu ayrılıktan sonra hayatın daha kolay olduğunu da belirtti.



Kayıtta Prens Harry, iklim değişikliği konusundaki eleştirilerini dile getirirken de kelimenin tam anlamıyla “veryansın” etti. Harry, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘elinde kan olduğunu’ ve ‘dünyayı yöneten birkaç hasta insandan biri’ olduğunu söyledi.









İki Rus Youtuber, daha önce ünlü müzisyen Elton John ile politikacı Bernie Sanders’ı da “işletmişti”.



Evlilik yardımı



Konuşma sırasında kendini Greta olarak tanıtan Youtuber, Prens William’ın 6 yaşındaki oğlu George veya Prens Edward’ın 12 yaşındaki oğlu James Windsor ile gelecekte evlenebileceğini söyledi. Rus Youtuber, “Bana uygun adaylar buldum Prens George ve James Windsor gibi. Yaşları da bana çok uygun ancak bunun için yardım gerekecek” dedi. Prens Harry ise bu talebe gülerek “Eminim ben sana yardım edebilirim” yanıtını verdi. Konuşmanın en dikkat çeken bir diğer kısmı ise Youtuber’ın kendisinin (Greta’nın) aslında İsveç kraliyet ailesiyle uzaktan akraba olduğunu söylemesi oldu.