Hastaların yüzde 14’ü iyileşti

Kesin bir araştırma olmamasına rağmen bu vakalar, herpes ve su çiçeği virüsleri gibi uykuda kalabilen koronavirüsün de aniden tekrar ortaya çıkabileceği ihtimalini gündeme getirdi. İngiltere’de Leeds Üniversitesi’nden Profesör Mark Harris “hayvanlarda koronavirüslerin kalıcı enfeksiyonlara sebep olduğu biliniyor. Negatif testten sonra kişinin dışarıdan virüse yakalanma ihtimali düşük. Çünkü koronavirüse bağışıklık kazanıyor. Bu nedenle koronavirüsün kalıcı olarak temizlenmemiş olma ihtimali var” dedi.