29.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Hastaların yüzde 14’ü iyileşti
Çin’in Guangdong bölgesinde koronavirüs hastalarının yüzde 14’ünün iyileştikten sonra tekrar koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Kesin bir araştırma olmamasına rağmen bu vakalar, herpes ve su çiçeği virüsleri gibi uykuda kalabilen koronavirüsün de aniden tekrar ortaya çıkabileceği ihtimalini gündeme getirdi. İngiltere’de Leeds Üniversitesi’nden Profesör Mark Harris “hayvanlarda koronavirüslerin kalıcı enfeksiyonlara sebep olduğu biliniyor. Negatif testten sonra kişinin dışarıdan virüse yakalanma ihtimali düşük. Çünkü koronavirüse bağışıklık kazanıyor. Bu nedenle koronavirüsün kalıcı olarak temizlenmemiş olma ihtimali var” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.