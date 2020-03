Hastane bahçesine çadır

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısının 1000’i aştığı, vaka sayısının da 82 bini geçtiği ABD’de bilanço giderek ağırlaşırken, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “salgının yeni merkez üssünün ABD olabileceği” uyarısı endişeleri daha da artırıyor. ABD’de Kovid-19 vakaları ve ölümleri özellikle martın ikinci yarısından itibaren hızla artmaya başlarken, ülke ekonomisi ve sağlık sistemi de zor bir sınavdan geçiyor. ABD Başkanı Donald Trump, her ne kadar virüs ile mücadelede “tünelin sonunda ışık görünüyor” yorumunu yapsa da ABD’li birçok uzman salgının nisanda daha da kötüleşeceğini söylüyor. Salgının ülkedeki merkez üssü ABD’nin en büyük metropolü New York oldu. New York Eyaleti’ndeki 30 bin 811 vakadan 17 bin 856’sı ve 230 ölümden 199’u New York şehrinde kayda geçti. Trump “New York’u zorlu haftalar bekliyor” dedi.

Morg olarak kullanılacak

Özellikle New York kent merkezinde tıbbi cihaz sıkıntısı başta olmak üzere hastaneler birçok sorunla baş etmeye çalışıyor. New York’un doğusundaki Manhattan’da Bellevue Hastanesi’nin bahçesine çadırlar kurulmaya başlandı. Askerlerin kurduğu çadırların hastanenin morgu olarak kullanılabileceği belirtiliyor. New York’ta morg sıkıntısı çekildiği ve kurulacak çadırlarla 900 civarında olan kapasitenin 3500’e çıkarılacağı belirtiliyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio kısa süre önce kent için olağanüstü hal ilan etmişti. New York, Kalifornia, Washington, Iowa, Louisiana, Teksas ve Florida eyaletleri “afet bölgesi” ilan edilmişti.

‘Bilgisayar bu virüsü üretemez’

Yeni tip koronavirüs Kovid-19’un nasıl ortaya çıktığıyla ilgili yeni bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırmayla “SARS-CoV-2 enfeksiyonu” olarak da adlandırılan virüsün, Çin’in Vuhan kentinde bilim insanları tarafından üretildiği ve bir laboratvuardan çıktığı iddiası salgının başından bu yana ısrarla dile getirilen bir söylemdi, çürütüldü. Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada “Yeni virüsün genetik dizilimi, 20 yıl önceki SARS virüsüyle çok yakından bağlantılı. Ancak bilgisayar simülasyonları, SARS-CoV-2’nin mevcut durumda geçirdiği mutasyonun insan hücrelerine böylesine kuvvetli bir şekilde bağlanmayacağı sonucuna vardı. Eğer virüs laboratuvar ortamında üretilmiş olsaydı, bilgisayar simülasyonunun yönlendirmesiyle genetik dizilimi bu şekilde olmayacaktı” sonucuna varıldı.

‘Doğa daha zeki’

ABD’deki Scripps Araştırma Merkezi’nin analizinde, yeni virüsün insan hücrelerine tutunmakta bilgisayar simülasyonlarının tahminlerinin ötesine geçecek kadar etkili olmasının genetik mühendislik değil, doğal seçilim kaynaklı olduğu belirtildi. Araştırmada, “Doğanın bilim insanlarından daha zeki olduğu” sonucuna varıldı. DUVAR Kolombiya, Edinburgh ve Sydney Üniversitesi’nden bilim insanları da Kovid-19’un doğal kökenlerinin bulunduğunu ve tamamen evrim yoluyla oluştuğu sonucuna vardıklarını duyurmuştu.

Papa’yla aynı konutta kalan rahip pozitif

Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa 2. Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. Papa Francis’e daha önce koronavirüs testi yapılmış, sonuç negatif çıkmıştı. Diğer yandan Vatikan’da 4 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Charles’a torpil yapılmadı

İngiltere Sağlık Bakanı Edward Argar, önceki gün koronavirüse yakalandığı açıklanan İngiltere Prensi Charles’a test yapılması konusunda “öncelik” tanındığına dair iddiaları reddetti. Argar, “Prens, test yapılması için olması gereken belirtileri gösteriyordu. Bu nedenle test sırasında atlatılmadı” diyerek yalanladı.