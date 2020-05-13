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13.05.2020 - 16:05 |

Hastane katliamında can kaybı 24'e çıktı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, yeni doğan bebeklerin de olduğu bir kadın doğum hastanesine polis üniformalı kişilerce yapılan saldırının bilançosu ağırlaşıyor. Yaşamını yitirenler arasında yeni doğan bebekler, anneler ve hemşireler var.

Hastane katliamında can kaybı 24'e çıktı

Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil'deki hastaneyi kana bulayan katliamda can kaybının 24'e çıktığını duyurdu. Saldırıda az 16 kişi de yaralandı.

Salı sabah saatlerinde bölgeye giden polis üniformalı en az 3 kişi, uluslararası insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar'ın kadın doğum kliniği olarak çalıştırdığı Daştibarçi Hastanesi'ne, el bombaları ve ateşli silahlarla saldırdı.

Takibin ardından aynı gün öğleden sonra güvenlik güçleri üç saldırganı da öldürdü.

Saldıyı henüz üstlenen olmadı. Taliban da saldırıyla bağlantıları olduğu iddialarını yalanladı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban ve diğer örgütlere yönelik operasyonların devam etmesi talimatı verdi.

Gani, militanların 'şiddetin sona ermesi' çağrılarını görmezden geldiklerini söyledi.

Ülkenin doğusunda Nangarhar'da da bir cenazeyi hedef alan bombalı saldırı düzenlendi. En az 32 kişinin öldüğü saldırıyı IŞİD üstlendi.

Hastanedeki saldırının sorumlularıyla ilgili ise hiçbir örgütten açıklama gelmedi.

New York Times gazetesi, anneleri ölen 15 bebeğin akrabalarının hastaneye gidip çocuklara ne olacağıyla ilgili bilgi almak istediklerini yazdı.

Gazete, Salı günkü saldırılarda toplam 100 kişinin öldüğünü belirtip artan şiddet olaylarının, barış çabalarının kırılganlığını gösterdiğini ifade etti.

Hastanenin bulunduğu mahallede çoğunlukla Şiilerden oluşan Hazara toplumu yaşıyor. Bölge, daha önce DAEŞ'in saldırılarına uğramıştı. DAEŞ, son olarak Mart ayında Hazara toplumunun önde gelen isimlerinden birinin cenazesinde de saldırı düzenlemişti.

Hastanede ne oldu?

Kabil'de doğum hastanesindeki saldırı yerel saatle sabah 10'da düzenlendi. Bölge sakinleri önce iki patlama sesi, sonra silahlı çatışma sesleri duyduklarını söyledi.

BBC'ye konuşan saldırıdan kaçan bir doktor hastanede yaklaşık 140 kişinin bulunduğunu söyledi.

Hastane yakınlarında çalışan esnaf Ramazan Ali, Reuters haber ajansına "Saldırganlar hastanedeki herkese herhangi bir gerekçe olmaksızın ateş ediyorlardı" dedi.

Afgan güvenlik güçleri 100 kadın ve çocuk ile üç yabancı uyruklu kişiyi kurtardı.

Kaynak: BBC Türkçe

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