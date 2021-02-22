Havada dehşet

ABD’nin Colorado eyaletinde United Airlines’a ait Boeing 777-200 model uçak önceki gün 231 yolcusu ve 10 mürettebatıyla Honolulu’ya gitmek üzere Denver Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Uçağın sağ motoru kalkıştan kısa süre sonra alev aldı. Sağ motoru yanarken Denver Havalimanı’na geri dönen uçak acil iniş yaptı. Yolcular ve mürettebat olaydan yara almadan kurtuldu. Uçağın acil iniş yaparken kopan parçaları ise havalimanının yakınındaki Broomfield bölgesinde evlerin bahçelerine, boş alanlara ve bir çatıya düştü.



‘Patlama duyduk’



Polis, bölge sakinlerinden parçalara dokunmamalarını istedi. Soruşturma açılacağı bildirilirken, ABD Federal Havacılık Dairesi, kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın sağ motorunda arıza meydana geldiğini açıkladı. Yolcular kalkıştan kısa bir süre sonra “büyük bir patlama” duyduklarını anlattı. Yolculardan David Delucia, “Uçak şiddetle sallanmaya başladı. İrtifa kaybettik ve hızla aşağı inmeye başladık” dedi. Delucia, uçağın düşmesi halinde kimliklerinin tespit edilebilmesi için eşiyle birlikte cüzdanlarını çıkarıp ceplerine koyduklarını da sözlerine ekledi.