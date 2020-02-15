‘Hayalet şehir’de 46 yıl sonra ilk toplantı...

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) düzenleyeceği “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün de aralarında bulunduğu Türkiye’den üst düzey yetkililerin katılacağı öğrenildi. Toplantıda, Maraş’ın somut olarak açılmasına yönelik uluslararası hukukun da gözetildiği, “siyasi ve hukuki” bir yol haritası belirlenecek. Buna ek olarak, Türkiye’den KKTC’ye elektrik sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların hızlandırılması için projenin üzerinden geçilecek. Edinilen bilgiye göre, proje, 1.5 yıla hazır olacak. Su konusunda aksayan sistem için de Türkiye’den KKTC’ye bir ekip gönderilecek. KKTC yönetimi, yaklaşık 1 yıl önce Kapalı Maraş’ın açılmasına yönelik karar almıştı. Bu amaçla Kapalı Maraş’a uzman bir ekip girmiş ve envanter çalışması yapmıştı.

‘Sonuçsuz kalacak’

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 20 Eylül’de Ankara’da düzenlenen, “Kıbrıs’ta Son Söz Paneli”nde, Kapalı Maraş bölgesi ile ilgili envanter çalışmalarına ilişkin, “görev gücü” oluşturulmasını teklif etmişti. KKTC Başbakanı Ersin Tatar’dan da, “Ben de bu özel görevi kendilerine veriyorum” yanıtı gelmişti. Feyzioğlu, Milliyet’e yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1984 tarihli 550 sayılı kararına atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

“O gün alınan kararla, KKTC tanınmadı. Rumların, Maraş’ta yürütülen faaliyetlerimizi durdurmak amacıyla BMGK’yi harekete geçirme çabaları sonuçsuz kalacaktır. KKTC’yi tanımayanların, bugün alacağı kararlar ‘yok’ hükmündedir. İddia edildiği gibi, Maraş’ın sadece Kıbrıslı Türklere tahsis edileceği gerçek dışıdır. Maraş’ta toprağı ve gayrimenkulleri bulunanlara para veya mallarının iadesi yapılacak. İlk belirlemelere göre 10 milyar dolar maliyet hesaplansa da, metrekare maliyetlerine bağlı artış olabilir. Maraş’ı Kıbrıs Türk’ü için Las Vegas değil, Doğu Akdeniz’in Singapur’u yapacağız. En fazla 1 yılda KKTC’nin refahı artacak.”