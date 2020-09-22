Hayalleri kabusa döndü! Ayı eti yiyip...

37 yaşındaki Emily Padfield ve 53 yaşındaki Mark Warner, Şubat’ta BBC’de yayımlanan “Win the Wilderness” isimli programda diğer 5 çifte karşı yarıştı Alaska’da bir çiftlik evi kazandı.

Yarışmacılar, 4 hafta süren mücadelede ayı eti yediklerini ve buz gibi sulara daldıklarını ifade etti. Sonunda çiftin yarışmada gösterdiği cesaret amacına ulaştı ve evin sahipleri, Duane ve Rena Ose evi devretmek üzere onları seçti.

Ancak pandeminin patlak vermesiyle birlikte çift, eve taşınma planlarını ertelemek zorunda kaldı. Bu esnada 76 yaşındaki Rena, Mayıs’ta girdiği bir kalp ameliyatında hayatını kaybetti ve ertesi ay, 78 yaşındaki dul eşi yeni bir ilişkiye başladı.

Padfield, “Pandemi boyunca Duane’yle iletişimdeydik. Hatta Rena’nın küllerini serpmek için onunla çiftlik evine gitmeyi planlıyorduk ama aniden uzaklaştı” diye konuştu.

New York Post’un aktardığına göre yaşlı adam, çiftin çağrılarına cevap vermeyi bıraktı. Çift artık evin yasal sahibi olsa da yaşlı adam evi elinde tutmaya karar verdi.

Duane, Facebook’ta paylaştığı bir gönderide şu ifadelere yer verdi:

"Benim isteklerimi önemsemeyen kaba yabancılardan mirasımı, evimi geri almak istiyorum."

Duane ayrıca, Ellie-Mae Blair adlu bir kadınla evlendi. Çift, yaşlı adamın tutumunu değiştirmesinde Blair’in etkisi olduğunu ileri sürüyor.

“Metinlerde daha önce Duane’den hiç duymadığımız kelimeler kullanılıyordu” diyen Warner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Klavyede Ellie-Mae'nin parmakları vardı, bunu hissedebilirsiniz. Bazı ifadeleri çok mantıksız."Öte yandan Padfield ve Warner, yaşanan tüm kargaşaya rağmen yarışmaya katıldıkları için pişmanlık duymadıklarını ifade etti.

Kaynak: Independent Türkçe