Hayatını kurtaran köye 2 milyon euro bıraktı

25 Aralık 2020’de 90 yaşında ölen Eric Schwam, kapılarını açarak kendisinin ve ailesinin hayatlarını kurtaran Chambon-sur-Lignon köyüne ‘minnettarlık’ göstergesi olarak servetini bıraktı. Schwam’ın vasiyetinde, 78 yıl önce köylülerin kendilerine evlerini açması nedeniyle köyü yasal mirasçısı yaptığı belirtildi. Schwam’ın köye bıraktığı 2 milyon euronun (17.3 milyon lira) eğitim ve gençlik girişimleri için harcanmasını istediği ifade edildi.

Çok şefkatliler

Schwam ve ailesi 1943’te geldikleri köyde 1950’ye kadar bir okulda saklandı. Ailesiyle birlikte savaştan sağ çıkan Schwam, Fransa’da eczacılık okuduktan sonra Lyon yakınlarındaki bölgeden Katolik bir kadınla evlenerek mutlu bir hayata sahip oldu.

Öte yandan, Protestan topluluğa sahip Chambon-sur-Lignon köyü, tarihsel olarak pek çok kez ihtiyacı olanlara barınma imkanı sundu. İkinci Dünya Savaşı’nda yaklaşık 2 bin 500 Yahudi’yi Hitler’in zulmünden koruyan köy, son zamanlarda Orta Doğu ve Afrika’dan gelen mültecilere kucak açıyor.