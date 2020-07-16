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16.07.2020 - 15:08 | | AA

Hedasi Barajı haberi, Etiyopya devlet televizyonuna özür diletti

Üç ülkeyi birbirine düşüren baraja su dolmaya başladığı yönündeki haberiyle uluslararası kriz çıkaran resmi televizyon, özür diledi.

Hedasi Barajı haberi, Etiyopya devlet televizyonuna özür diletti

Etiyopya devlet televizyonu ETV, ülkede inşa edilen ve Nil Nehri Havzası'nda krize neden olan Hedasi Barajı'nın doldurulmaya başladığına ilişkin yaptığı haberden ötürü özür diledi.

ETV'den yapılan açıklamada, Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele'nin konuya ilişkin açıklamalarının yanlış aktarıldığı ve bu nedenle konunun uluslararası medya organlarında da hatalı şekilde kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Bekele'nin açıklamalarına ilişkin haberimizde aktardığımız yanlış beyanattan ötürü özür dileriz." ifadesi kullanıldı.

ETV ve diğer yerel medya organları, Bekele'nin barajda inşa planına uygun şekilde su tutulmaya başlandığını söylediğini aktarmıştı.

Bekele, baraj çevresinde su toplandığına ilişkin sosyal medyada yayılan uydu fotoğraflarını da doğrulamıştı.

Söz konusu haberlerin çıkmasının ardından Mısır, Etiyopya hükümetinden "haberlerin doğruluğu konusunda acil açıklama yapmasını" talep etmişti.

Hedasi Barajı gerilimi

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Son olarak, barajın dolumu ve işletilmesiyle ilgili Afrika Birliğinin girişimiyle Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında yeniden başlayan müzakereler, anlaşma sağlanamayınca pazartesi sona ermişti.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.

Etiyopya, anlaşma olmasa da yağmur dönemini kaçırmamak için bu ay barajı doldurmaya başlayacağını açıklamıştı.

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