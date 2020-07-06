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06.07.2020 - 07:00 |

Hedefinde yine ‘radikal sol’ vardı

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Dakota eyaletinde bulunan Rushmore Dağı Anıtı’nda yaptığı Bağımsızlık Günü konuşmasının ardından, başkent Washington DC’de yine sert bir konuşma yaptı.

Hedefinde yine ‘radikal sol’ vardı

Trump’ın hedefinde yine ırkçılık ve polis şiddeti nedeniyle sokaklara dökülen eylemciler vardı. Son haftalarda ülkeyi saran ırkçılık karşıtı gösterilerde heykellerin hedef alındığını belirten Trump, “onların amacı yıkım” ifadesini kullandı. Trump, Cuma günü Rushmore Dağı’nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadeleri tekrarlayarak “radikal solu, Marksistleri, anarşistleri, ajitatörleri, yağmacıları” yenilgiye uğratma sözü verdi.

Öte yandan Trump Kovid-19 salgınına karşı ülkesinde kaydedilen “ilerlemeyi” övdü. Trump, “Çok ilerleme kaydettik. Stratejimiz iyi ilerliyor” derken, koronavirüse karşı ABD’nin muhtemelen “yıl sonundan çok önce tedavi veya aşı çözümüne sahip olacağı” sözlerini de tekrarladı. Beyaz Saray’ın bahçesinde Amerikan askerlerinin ve sağlık çalışanlarının da katıldığı kutlamada askeri jetlerin uçuşu, paraşütle atlama gibi gösteriler yapılırken, New York Times gazetesi konukların maske ve fiziksel mesafe kurallarını gözetmediğini bildirdi.

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