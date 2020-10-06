Her zaman ‘zirvede’

34 yaşındaki Gramy ödüllü şarkıcının tırmanışı, 44.3 milyon takipçiye sahip Instagram hesabında övgü aldı. Daha önce ağır depresyon geçirdiğini ve hâlâ ağır ilaçlar kullandığını açıklayan Lady Gaga için hayranları “Müzik kariyerinin zirvesine de böyle çıktı” yorumu yaptı.
Kırgızistan'da ortalık karıştıKırgızistan'da polis, seçim sonuçlarını protesto eden siyasi parti taraftarlarına müdahale ettiDün yapılan milletvekili seçimlerinde barajı geçemediği bildirilen partilerin lider, üye ve seçmenleri, sonuçları protesto etmek için başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.