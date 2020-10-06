Her zaman ‘zirvede’

34 yaşındaki Gramy ödüllü şarkıcının tırmanışı, 44.3 milyon takipçiye sahip Instagram hesabında övgü aldı. Daha önce ağır depresyon geçirdiğini ve hâlâ ağır ilaçlar kullandığını açıklayan Lady Gaga için hayranları “Müzik kariyerinin zirvesine de böyle çıktı” yorumu yaptı.