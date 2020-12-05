Herkesle birlikte onlar da olacak

Tüm dünya yeni tip koronavirüs aşısının uygulanacağı tarihi beklerken, en güçlü aşı adaylarından birinin altında imzası bulunan Pfizer/BioNTech, 2020’ye ilişkin üretim hedeflerini düşürdü. Şirket daha önce 100 milyon doz olarak açıkladığı 2020 Kovid-19 aşısı üretim hedefini 50 milyon doza indirdi. Wall Street Journal’a konuşan ve üretimde direkt olarak yer alan bir yetkili, “Geç kaldık. Aşının üretimindeki ilk grup hammaddeler istenen standartları karşılamada başarısız oldu. Bunu düzelttik ancak bu yıl için planlanan hedefleri tutturmak için zaman tükendi” dedi. ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech şirketleri, 2021 için koydukları toplam üretim hedeflerinin 1.3 milyar doz olduğunu duyurmuştu. İsmini vermeyen yetkili, bu hedefte herhangi bir sapma olmadığını söyledi. İki doz uygulanacak olan ve “taşıyıcı RNA” isimli yeni bir teknolojiye dayanan aşı İngiltere’de kullanımı bu hafta onaylanmış, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) acil onay başvurusu yapılmıştı. 44 bin deneğin katıldığı klinik testlerde aşının Kovid-19 semptomlarını önlemede yüzde 95 başarı sağladığı duyurulmuştu.

Henüz aşı olmadılar

Almanya merkezli BioNTech’in CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin ve şirketin baş danışmanı Prof. Dr. Özlem Türeci, New York Times gazetesinin internet sitesinde yayımlanan “Sway” adlı podcast programının konuğuydu. Sunucu Kara Swisher’ın Amerikan ilaç devi Pfizer ile ürettikleri aşının BioNTech şirketi çalışanlarına yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusuna Şahin-Türeci çifti “Henüz değil” yanıtını verdi. Swisher’ın “İkinizden biri” sorusuna ise Şahin açıklayıcı bir yanıt verdi: “Henüz değil. Klinik düzenlemelerden dolayı aşı yaptırmamıza izin verilmiyor. Aşı şu anda sadece klinik deneyler dahilinde uygulanabiliyor. Ve klinik denemelere şirket çalışanlarının katılmasına izin verilmiyor. Yani bu, aşıya diğer insanların da erişimi olduğunda bizim de erişebileceğimiz anlamına geliyor.”

‘İkna etmek istemiyoruz’

Swisher’ın “Bu aşının işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum, tehlikeli olabilir” diye düşünen insanları nasıl ikna edecekleri yolundaki sorusunu Prof. Türeci, “Hiç kimseyi ikna etmek istemiyoruz. Şeffafız... Halkın denemelerimizden elde ettiğimiz detayı mümkün mertebe ayrıntılı şekilde almasını sağlıyoruz. Ve bunu değerlendirip yorumlamayı uzmanlara bırakıyoruz” diye yanıtladı. Slovakya ve Polonya gibi ülkelerde ulusal ölçekte aşılamanın zorunlu olacağını, ABD’de ise bu zorunluluğun olmadığını hatırlatan Kara Swisher, “İnsanların aşılanması gerektiğini düşünüyor musunuz?” soru üzerine de Prof. Türeci, “Hayır. ABD’deki yöntemi tercih ediyorum, herkes kendi kararını verebilir” dedi.

Trump’a yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimi kaybetmesi için aşı keşfinin geç açıklandığı yolundaki iddiası üzerine Türeci, “Almanya’da geciktirmek ya da ABD seçimlerine müdahale etmekte herhangi bir çıkarımız yok. Ve biliyorsunuz ki, klinik denemeler son derece kurallara uygun düzenleniyor ve bu gerçekten geciktirebileceğin, durdurabileceğin ya da hızlandırabileceği bir şey değil” yanıtıyla iddiaları reddetti. Prof. Uğur Şahin’in aynı soruya yanıtı şu oldu:

“Siyasetle ilgilenmiyoruz. Günün sonunda bizim çıkarımız mümkün mertebe en hızlı şekilde bu aşıyı geliştirmek. Etik standartları takip etmek, bilimsel standartları takip etmek zorundayız.”

Bulaşıyı engeller mi?

‘BELİRSİZ’

Amerikan ilaç firması Pfizer’in CEO’su Albert Bourla, geliştirdikleri aşının, insanların koronavirüsünü başkalarına bulaştırmasını engelleyip engellemediğinin “belirsiz” olduğunu söyledi. Konunun incelenmesi gerektiğini aktaran Bourla, “Elimizdeki verilerle bundan kesin emin olamayız” dedi. Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna’dan da benzer bir uyarı yapılmıştı. Şirketin Medikal Direktörü Tal Zaks, aşıyı olan kişilerin kendileri korunsa bile virüsü taşıyabileceğini ve başkalarına bulaştırmaya devam edebileceğini açıklamış, bu konuda bilimsel araştırmaların henüz yapılmadığını aktarmıştı.

Çin, 600 milyon doz aşı piyasaya sürecek

Çin Mühendislik Akademisi uzmanlarından olan ve ülkedeki aşı geliştirme çalışmalarında görev yapan Vang Cüncı, South China Morning Post gazetesine Hubey Eyaleti’ne bağlı Vuhan kentinde aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vang, “Kovid-19 aşılarının geliştirilmesi açısından gelecek bir-iki hafta içinde önemli bir duyuru olacak. Konu şu an nihai aşamada” ifadesini kullandı. Virüsün zayıf bir versiyonunun kişiye enjekte edilerek kişinin bağışıklık sisteminin harekete geçirilmesini sağlayan inaktif aşıya işaret eden Vang, “Planladığı gibi bu yıl 600 milyon doz inaktif aşı piyasaya sunulmaya hazır olacak” dedi. Çin’de inaktif aşıların iki türü Çin Ulusal Bioteknoloji Grubu tarafından geliştirildi. Sinovac Biotech tarafından geliştirilen üçüncü inaktif aşı da Güney Amerika, Orta Doğu ve bazı Asya ülkelerinde 3’üncü aşama klinik deneme sürecinde bulunuyor.

Vakaların yüzde 40 Avrupa’da

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, son 3 haftadaki düşüşe rağmen dünyadaki toplam Kovid-19 vakalarının yüzde 40’ının Avrupa kıtasında görüldüğünü söyledi. DSÖ Avrupa Bölgesinde şimdiye kadar 19 milyondan fazla vaka ve 427 binden fazla ölüm bildirildiğini aktaran Kluge, “Yalnızca kasım ayında 4 milyondan fazla vaka var” dedi. Kluge, dünyada 50’den fazla aşı adayının insanlar üzerinde denendiği bilgisini paylaşarak, şöyle konuştu:

“Geliştirilmekte olan 200’den fazla Kovid-19 aşısı adayı ile gelecek daha parlak görünüyor. Diğer halk sağlığı önlemleriyle birlikte aşılar, pandeminin akut döneminin sonunu getirir ve ekonomilerin yeniden inşası mümkün olur. Ama, şunu da açıklığa kavuşturalım, aşı bugün burada değil. Bu nedenle, maske takma gibi temel koruyucu önlemleri uygulamaya devam etmemiz zorunludur.”

İtalya’da 3’üncü dalga önlemi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kovid-19 salgınında ocak ayında 3’üncü dalga ile karşı karşıya kalmamak için 21 Aralık’tan 6 Ocak’a kadar olan yılbaşı tatili dönemi için yeni kısıtlamalar getirmek durumunda kaldıklarını söyledi. Conte, yaklaşan Noel Bayramı ve yılbaşı tatili döneminde virüsün yayılmasının hız kazanabileceğine dikkat çekerek, “Pandeminin sonuna giden yol halen uzun. Ocak ayında gelebilecek 3. dalga riskinden kaçınmalıyız ki olursa ilk ve ikinci dalgadan daha az şiddetli olmaz. 21 Aralık’tan 6 Ocak’a kadar daha azla kısıtlama içeren tedbirler getirmek zorundayız. Gardımızı düşürmemeliyiz. Buna göre, zorunlu ve acil haller dışında 21 Aralık’tan 6 Ocak’a kadar bölgeler arasında seyahat etmek yasak. Ek olarak 25 ve 26 Aralık ile 1 Ocak’ta da şehirlerarası seyahat yasak” dedi. Kovid-19 salgınında en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri olan İtalya’da cuma günü 993 kişinin ölümüyle en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldığı açıklanmıştı. Salgının başladığı şubattan beri ülkede 58 bin 38 kişi hayatını kaybederken, 1 milyon 664 bin 829 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.