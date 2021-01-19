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19.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

‘Hey Elon, arabaların kedilerimizi eziyor’

ABD’li şarkıcı Britney Spears’ın kardeşi olan oyuncu Jamie Lynn Spears, kedilerinin ölümünden elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve şirketin sahibi Elon Musk’ı sorumlu tuttu.

‘Hey Elon, arabaların kedilerimizi eziyor’

Jamie Lynn Spears, Instagram’da yayımladığı ve daha sonra sildiği videoda, elektrikli Tesla otomobillerinin çok sessiz çalışması nedeniyle kedilerinin bu araçların geldiğini duymadığını ve bu sebepten onların altında kalarak öldüklerini söyledi.

Elon Musk bana birkaç kedi borçlusun” diyen Spears (29) bu durumun çok trajik oldunu belirterek Tesla araçlarının hayvanların duyabileceği sesler çıkarmasını tavsiye etti. Bu iddiaya ilişkin Tesla’dan henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, elektrikli araçların daha düşük hızlarda seyrederken en az 43 desibel ses çıkarmasını şart koşuyor. Bu, bulaşık makinesinin çıkardığı gürültüyle neredeyse eşdeğer.

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