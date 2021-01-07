Heykelden çaldığı kılıcı 40 yıl sonra teslim etti

Westfield ilçesi belediyesine bağlı Westfield Tarih Komisyonu başkanı Cindy P. Gaylord, bir kişinin kendileriyle iletişime geçerek kılıcı çaldığını ve geri getirmek istediğini belirttiğini söyledi.

Gaylord, kılıcı teslim etmesi şartıyla adama kimliğinin gizli tutulacağı sözünü verdi.

Adam kılıcı General William Shepard'ın heykelinden 1980'de çalmıştı. Shepard, 1775–1783 arasında yaşanan Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda görev yapmıştı.

Görüşmelerinde adamın yaptıklarından ötürü "büyük utanç ve pişmanlık" duyduğunu söylediğini belirten Gaylord, şöyle devam etti:

"Kendisi eski asker ve bana bir başka askere (General William Shepard kastediliyor) böyle bir şey yapmış olmayı vicdanına yediremediğini söyledi. Kişinin gençken yaptıklarının hayat boyunca yakasını bırakmayabileceğini herkesin görmesi için haberin medyada yer almasını istedi."

Gaylord, adamın Westfield Üniversitesi'nde öğrenciyken barda çalıştığını, içkiyi fazla kaçırdığı bir gece arkadaşlarıyla heykelin yanına gidip kılıcı sökerek aldıklarını anlattı.

Ertesi gün hatalarının farkına vardıklarındaysa ceza almadan kılıcı nasıl geri vereceklerini bilemedikleri için yetkililerle iletişime geçmediklerini belirtti.

Hırsızlık olayından sonra kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir kişi belediyeye yeni kılıç yapılması için para bağışlamıştı. Bunun üzerine ilçede yaşayan bir heykeltıraş görevlendirilmiş, hazırladığı yeni kılıç heykele yerleştirilmişti.

Yetkililerin elindeki orijinal kılıcınsa müzeye verilmesi planlanıyor.

Kaynak: Independent Türkçe