Heykele saldırana ceza gündemde

Ülkede anıtlara ve heykellere zarar verenlerin hapise atılmasını öngören tasarının, hükümetin gündeminde olduğu ifade ediliyor. Özellikle Cumartesi günü başkent Londra’da yaşananların ardından bu yönde bir adım atılabileceği belirtiliyor.

Öte yandan hafta sonu yaşanan olaylar esnasında polis memuru Keith Palmer anısına yapılan taşın üzerine idrarını yapan kişi tutuklandı. Andrew Banks isimli 28 yaşındaki şahıs, heykelleri korumak amacıyla bölgede bulunan bir gruba dahil olduğunu ifade etti. 14 gün hapis cezasına çarptırılan adam, idrarını nereye yaptığının farkında olmadığını öne sürdü. Polis memuru Keith Palmer, 2017 yılında Londra’da gerçekleştirilen terör saldırısında saldırganın bıçak darbelerine hedef olmuş ve hayatını kaybetmişti.

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ırkçılığa karşı savaşın nefret söylemlerine yol açmaması gerektiğini belirterek ülkenin tarihine ait heykellerin yıkılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Macron, “Cumhuriyetimiz, tarihine ait hiçbir ismi silmeyecek. Bize ait sanat eserlerini asla unutmayacak ve hiçbir heykeli de yıkmayacağız” dedi.