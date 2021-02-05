MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Hindistan ek bilgi istedi, Pfizer acil kullanım izni başvurusunu geri çekti
ABONE OL
05.02.2021 - 12:51 |

Hindistan ek bilgi istedi, Pfizer acil kullanım izni başvurusunu geri çekti

Amerikan Pfizer şirketi, BioNTech ile geliştirdiği koronavirüs aşısının Hindistan'da acil kullanım izni için yeniden başvuru yapacağını duyurdu.

Hindistan ek bilgi istedi, Pfizer acil kullanım izni başvurusunu geri çekti

Hindistan'da koronavirüs aşısının acil kullanım izni için başvuran ilk aşı üreticisi olan Pfizer, Çarşamba günü Hindistan'ın ilaç düzenleyici kurumu ile bir toplantı yaptığını ve kararın bundan sonra alındığını açıkladı.

Pfizer Reuters'a yaptığı açıklamada, "Toplantıdaki görüşlere ve düzenleyicinin ihtiyaç duyabileceği ek bilgilere dayanarak, şirket başvurusunu şu anda geri çekmeye karar verdi" dedi ve gelecekte düzenleyici kurumun ihtiyaç duyduğu ek bilgilerle başvurusunu yeniden sunacağını ekledi.

Pfizer’dan sonra başvuran iki şirket onay aldı

Pfizer, geliştirdiği koronavirüs aşısı için geçen yılın sonlarında Hindistan'da kullanım iznine başvurmuştu, ancak hükümet Ocak ayında, biri Oxford University/AstraZeneca, diğeri ise Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi ile Bharat Biotech tarafından geliştirilen çok daha ucuz 2 aşıyı onaylamıştı. Her iki şirket de aşılarının onaylanması için Pfizer'dan sonra başvuruda bulunmuştu.

ÜLKE İÇİNDE DENEY ŞARTI

Reuters'ta yer alan habere göre Hindistan Merkezi İlaç Standartları Kontrol Kurumu, aşının güvenliği ve Hintliler için bağışıklık sağlayıp sağlamadığı konusunda ülke içinde küçük bir deney yapmadan Pfizer'ın talebini onaylamayacağını açıklamıştı.

Hintli sağlık yetkilileri, genellikle bir aşının güvenli olup olmadığını ve genetik yapısı Batı ülkelerindeki insanlardan farklı olabilen vatandaşlarında bir bağışıklık tepkisi oluşturup oluşturmadığını belirlemek için birkaç aşamalı deney yapılmasını istiyor.

Pfizer, daha önce Reuters'a yaptığı açıklamada başvurusunun aşıyla ilgili hiçbir ciddi yan etki olmaksızın %95 etkinlik oranı gösteren deneyden elde edilen verilerle desteklendiğini ifade etmişti.

Kaynak: Independent Türkçe

Meksika’da hastanelerin kapasitesi doldu, hamile kadın sokak ortasında doğum yaptıMeksika'da artan koronavirüs nedeniyle hastanelerin kapasitesi dolduğu gerekçesiyle hamile bir kadın sokak ortasında doğum yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üvey kardeşlerin silahlı kavgasında yaralanan baba, kurtarılamadı

Üvey kardeşlerin silahlı kavgasında yaralanan baba, kurtarılamadı

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Son dakika! İzmir açıklarında korkutan deprem

Son dakika! İzmir açıklarında korkutan deprem

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet