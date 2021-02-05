Hindistan ek bilgi istedi, Pfizer acil kullanım izni başvurusunu geri çekti

Hindistan'da koronavirüs aşısının acil kullanım izni için başvuran ilk aşı üreticisi olan Pfizer, Çarşamba günü Hindistan'ın ilaç düzenleyici kurumu ile bir toplantı yaptığını ve kararın bundan sonra alındığını açıkladı.

Pfizer Reuters'a yaptığı açıklamada, "Toplantıdaki görüşlere ve düzenleyicinin ihtiyaç duyabileceği ek bilgilere dayanarak, şirket başvurusunu şu anda geri çekmeye karar verdi" dedi ve gelecekte düzenleyici kurumun ihtiyaç duyduğu ek bilgilerle başvurusunu yeniden sunacağını ekledi.

Pfizer’dan sonra başvuran iki şirket onay aldı

Pfizer, geliştirdiği koronavirüs aşısı için geçen yılın sonlarında Hindistan'da kullanım iznine başvurmuştu, ancak hükümet Ocak ayında, biri Oxford University/AstraZeneca, diğeri ise Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi ile Bharat Biotech tarafından geliştirilen çok daha ucuz 2 aşıyı onaylamıştı. Her iki şirket de aşılarının onaylanması için Pfizer'dan sonra başvuruda bulunmuştu.

ÜLKE İÇİNDE DENEY ŞARTI

Reuters'ta yer alan habere göre Hindistan Merkezi İlaç Standartları Kontrol Kurumu, aşının güvenliği ve Hintliler için bağışıklık sağlayıp sağlamadığı konusunda ülke içinde küçük bir deney yapmadan Pfizer'ın talebini onaylamayacağını açıklamıştı.

Hintli sağlık yetkilileri, genellikle bir aşının güvenli olup olmadığını ve genetik yapısı Batı ülkelerindeki insanlardan farklı olabilen vatandaşlarında bir bağışıklık tepkisi oluşturup oluşturmadığını belirlemek için birkaç aşamalı deney yapılmasını istiyor.

Pfizer, daha önce Reuters'a yaptığı açıklamada başvurusunun aşıyla ilgili hiçbir ciddi yan etki olmaksızın %95 etkinlik oranı gösteren deneyden elde edilen verilerle desteklendiğini ifade etmişti.

Kaynak: Independent Türkçe