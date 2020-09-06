Hindistan Hakkında Bilgiler; Hindistan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Hindistan, birbirinden farklı eyaletlere ayrılmış çeşitli insan guruplarının bir arada olduğu bir ülkedir. Birbirine zıt, inançları ilginç insanların yaşadığı ülkenin, şaşırtıcı birçok geleneği bulunuyor. Ülkeye gitmeden önce, mutlaka aşılarınızı yaptırmalı, planlarınızı dikkatle yapmalısınız.



Hindistan Nerededir?



Asya Kıtasının güney kısmında yer alan Hindistan, güney kısmında Hint Okyanusu ile komşudur. Batı bölümünde Umman Denizi olan ülkenin, doğusunda ise Bengal Körfezi yer alır. Batıda Pakistan, kuzeydoğu tarafında, Nepal, Çin ve Bhutan, doğu kısmında ise Bangladeş yer alıyor. Malezya, Sri Lanka ve Maldivlere komşu, Endonezya ülkesine çok yakındır.



Hindistan Nüfusu Ne Kadar?



Hindistan, nüfus bakımından dünyanın en büyük 2. ülkesidir. Worldometers.info adresinin verilerine göre 2020 yılındaki nüfusu 1.380.004.385 kişidir. Bu tahmini verilerde, Çin'den sonra dünyanın en çok insan barındıran ülkesidir. Hindistan'ın ilerleyen yıllarda, dünyanın en kalabalık ülke olacağına ilişkin tahminler yapılıyor.



Hindistan'ın Başkenti Neresidir?



Hindistan ülkesinin başkenti, Yeni Delhi şehridir. 28 tane eyaleti ve 7 tane birlik bölgesi bulunan ülkenin, başkent dışında önemli şehirleri bulunur. Varanasi, Goa, Bombay, Mumbai ve Japur diğer önemli kentleri arasında bulunur.



Hindistan'ın Para Birimi Nedir?



Hindistan'da kullanılan para birimi, Hindistan Rupisi ismiyle anılır. Hindistan Rupisi ülkenin merkez bankası aracılığıyla üretilip piyasaya sürülür. 1 Hindistan Rupisi, 0.093 Türk Lirasına eşdeğer gelir. Hindistan Rupisi uluslararası kodu ise INR'dir.



Hindistan'ın Resmi Dili Nedir?



Hindistan ülkesinde resmi dil iki tanedir. Ülkede resmi dil olarak kabul edilen ve en çok konuşulanlar, İngilizce ve Hintçedir. Hintçe, genel anlamda Hindistan'ın yoksul kesimlerinde konuşulan bir dildir. İngilizce ise daha çok varlıklı kesimlerin ve eğitimlilerin konuştuğu dildir. Ayrıca remi isimleriyle bilinen 21 adet yerli halk dili mevcuttur. Konkani, Nepali, Sindhi ve Meiteilon dilleri bunlardan birkaçıdır.



Hindistan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Hindistan ile Türkiye arasındaki saat farkı 3 saattir. Hindistan Türkiye'den 3 saat ileridedir. Türkiye'de saatler 15:00 olduğunda, Hindistan'da saat 18.00'ı gösterir.



Hindistan Ekonomisi



Hindistan'da iki farklı ekonomik sistem bulunur. Modern ve dünyanın realitelerine bağlı ekonomi ve yağışlara bağlı bulunan tarım ekonomisi bu iki ekonomi türüdür. İnternet, bilişim, sigortacılık, sağlık ve bankacılık Hindistan'da ekonominin temellerini oluşturan bazı iş alanlarıdır. Bunun yanında, tarım ve sanayi ülkedeki diğer ekonomik faaliyetlerin büyük çoğunluğunu oluşturur.



Hindistan Sosyal Yaşam



Geleneksel kast sisteminin merkezi olan Hindistan'da sosyal yaşam oldukça ilginç görülür. İneklere tapan kesimleri, temizliğe dikkat etmeyen insanları ve aşırı şekilde zengin olanları, Hindistan'ın kimliğini oluşturur.



Çok farklı dinlerin yaşandığı ülkede, insanlar zamanlarının büyük bölümünü dinlerin vecibelerini yerine getirmekle uğraşırlar. Yoksul kesimin aşırı olduğu ülkede, açlık, sefalet ve kirlilik kol geziyor. Gitmeden önce bunları bilerek gitmeli, sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Çünkü her tarafta dışkılar, fareler ve böcekler görebilirsiniz. Hava kirliliği ise Çin'le rekabet edecek düzeye yetişmiş.



Hindistan'da Din



Hindistan ülkesinde çeşitli birçok din bulunuyor. En fazla bulunan dinler Hinduizm ve Budizm iken, Hristiyanlar ve Müslümanlar azınlık durumuna düşmüş durumdalar. Hintlilerin kültürleri, ülkenin genlerine işlediğinden, kast sistemi kimi yerlerde Hristiyan ve Müslüman kesimlerde görülebiliyor.



Eşit olmayan insanların ülkesi olan Hindistan'da bunlar haricinde, onlarca farklı yerel din bulunuyor. Hinduizm'in farklı kolları olduğu ve inançların bölgeden bölgeye değişebildiği görülebilir.