MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Hindistan ve Çin askerleri arasında sınırda arbede: 11 yaralı
ABONE OL
10.05.2020 - 17:03 | | İHA

Hindistan ve Çin askerleri arasında sınırda arbede: 11 yaralı

Hindistan ve Çin askerleri arasında sınırda kısa süreli bir arbede yaşandığı belirtildi.

Hindistan ve Çin askerleri arasında sınırda arbede: 11 yaralı

Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin sınırındaki Sikkim eyaletinde devriye gezen Çin ve Hintli askerler arasında kısa süreli arbede yaşandığı ifade edildi. Açıklamada, “İki tarafın saldırgan davranışları, birliklerde hafif yaralanmalarla sonuçlandı. İki taraf, yerel düzeyde etkileşimden sonra ayrıldı” ifadeleri yer aldı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, dün Naku La bölgesinde yaşanan olay sırasında 4 Hindistan askeri ile 7 Çinli askerin yaralandığı, olaya toplam 150 askerin karıştığı belirtildi.

Hindistan ve Çin arasında 2017’de sınırdaki Doklam bölgesinde Çin’in bölgedeki yol yapımı nedeniyle arbede yaşanmıştı.

    Corona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçtiDünya hala korona virüsün pençesinde mücadele sürerken, ABD ve İtalya’da ölü sayısı artıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çanakkale’de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sahile akın etti

    Çanakkale’de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sahile akın etti

    81 ile genelge gönderildi! İşçi, memur milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    81 ile genelge gönderildi! İşçi, memur milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

    Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

    Van'da karantinadaki mahallede vaka sayısı 84'e yükseldi!

    Van'da karantinadaki mahallede vaka sayısı 84'e yükseldi!

    Sıradaki Haber