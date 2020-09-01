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01.09.2020 - 15:38 | | AA

Hindistan ve Çin askerleri sınırda ikinci kez görüştü

Son yapılan açıklamalar ve bu sabah Hint ordusunun askeri sevkiyatının ardından, tarafların bugün ikinci kez bir araya geldiği bildiriliyor.

Hindistan ve Çin askerleri sınırda ikinci kez görüştü

Hindistan ve Çin askerleri, son günlerde tartışmalı sınır bölgesinde artan gerginliğin ardından Ladakh bölgesinde ikinci kez görüştü.

İki ülke askerleri, dün "meselelerin çözümü" için sınırda yaptıkları görüşmelerin ardından bugün tekrar bir araya geldi.

Görüşmenin içeriğine dair açıklama yapılmadı.

Her iki ülke de son 2 aydır sınır bölgesinde birlik ve askeri ekipman sayısını artırmayı sürdürüyor.

Hindistan Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Çin ordusunun, cumartesi gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" belirtilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin ordusunun iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) riayet ettiğini belirterek "askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini” ifade etmişti.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

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