Hindistan'da 50 bin yıllık krater gölünün rengi kırmızıya döndü

Hindistan'ın batı kıyısında yer alan Maharashtra eyaletinde yer alan 50 bin yıllık Lonar Gölü'nün renginin birkaç gün içerisinde kırmızıya dönmesi şaşkınlık ve tedirginlik yarattı.

Yetkililer bu durumun daha önce de küçük çaplı olarak meydana geldiğini ancak gölün bu kadar göze çarpacak şekilde kızıllaştığına ilk kez şahit olduklarını söyledi. Bölgede bazı araştırmalar yapan uzmanlarsa bu durumun gölün tuzluluk oranının artması sebebiyle yaşandığını düşünüyor.

Yer bilimci Gajanan Kharat Lonar Gülü'nün bu sene su miktarının azaldığını belirterek, "Evet, göl oldukça kızılımsı bir renk aldı çünkü sudaki tuz oranı arttı. Bu da, suyun iç yapısında değişikliğe neden oldu." diye konuştu.

Kharat bazı uzmanların suyun rengindeki değişimin gölün içerisindeki kırmızı yosunlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını da araştırdığını dile getirdi. Gölden alınan numune suyun laboratuvardaki incelemsinin devam ettiği belirtildi.

Hindistan'ın önemli ticaret merkezlerinden Mumbai'den 500 kilometre uzaklıkta olan ve bir meteor çarpması sonucu oluşan 50 bin yaşındaki Lonar Gölü turistlerin ülkede ziyaret ettiği önemli mekanlardan bir tanesi.