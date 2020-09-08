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08.09.2020 - 09:30 |

Hindistan'da bir günde kaydedilen can kaybı rekoru kırıldı

Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü haline gelen yeryüzünün en kalabalık ikinci ülkesinde,1133 insan yaşamını yitirdi.

Hindistan'da bir günde kaydedilen can kaybı rekoru kırıldı

Hindistan'da son 24 saatte 1133 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, ülke en fazla ölüm kaydedilen günü yaşamış oldu.

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre can kaybı 72 bin 775'e ulaştı.

Yüksek ölüm verisine karşın, bir önceki gün 90 binin üzerine çıkan vaka sayısı düşüş gösterdi ve 75 bine yaklaştı.

Güneydoğu Asya ülkesi, artışa geçen sayılarla Güney Amerika ülkesi Brezilya'yı geçerek, vaka sayısında ABD'nin ardından ikinci konuma geldi.

Ülkede 4.28 milyon kişiye koronavirüs tanısı konuldu.

Kaynak: BBC Türkçe

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