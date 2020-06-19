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19.06.2020 - 14:15 | | DHA

Hindistan'da bir kişiyi öldüren, 250 kişiyi yaralayan maymuna müebbet

İlginç olayların yaşandığı Hindistan'dan yine şaşırtan bir son dakika haberi geldi. Hindistan'da alkolik olduğu belirtilen evcil bir maymun, 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi de yaralayınca müebbet hapse çarptırıldı.

Hindistan'da bir kişiyi öldüren, 250 kişiyi yaralayan maymuna müebbet

Hindistan'da sıra dışı bir olay yaşandı. Ülkenin Uttar Pradeş eyaletinde alkol bağımlısı olduğu belirtilen ve sahibinin ölümünün ardından saldırganlaşan evcil bir maymun, bölgedeki Kanpur Hayvanat Bahçesi'nde 250 kişiyi yaraladı. "Kalua" adlı maymun, yaşanan olayın ardından hayvanat bahçesinde müebbet hapse mahkum edildi.

Hayvanat bahçesinde görevli Doktor Mohd Nasir, "Kaluayı aylarca tecrit ettik ve sonra ayrı bir kafese aldık. Hareketlerinde de bir değişiklik olmadı. Fakat agresifleşti. Buraya getirilmesinin üzerinden 3 yıl geçti, ancak şimdi tüm hayatı boyunca esaret altında kalması kararlaştırıldı" dedi. Nasir, maymunun serbest bırakılması durumunda nereye giderse gitsin insanlara zarar vereceğini ifade etti.

 

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