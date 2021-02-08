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08.02.2021 - 08:49 | | AA

Hindistan'da buzul felaketi: Ölü sayısı artıyor!

Hindistan’da Nanda Devi buzulunun bir parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selde ölü sayısı 14'e yükseldi.

Hindistan'da buzul felaketi: Ölü sayısı artıyor!

Yetkililer, dün, Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin iki hidroelektrik santrali projesi ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiğini belirtti.

Selin ardından 11 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 14'e çıktığını aktaran yetkililer, kaybolan en az 150 kişinin arandığı bilgisini de paylaştı.

Chamoli polis yetkilileri, kaybolanların çoğunun hidroelektrik santrali projelerinde çalışanlar olduğunu ifade ederek, selin ardından 15 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Hindistan Hava Kuvvetleri, havadan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP), felaketin yaşandığı Raini köyü yakınlarında arama kurtarma operasyonu başlatmıştı.

ITBP Sözcüsü Vivek Pandey, 200’den fazla polisin kurtarma çalışmasında yer aldığını ve durumun kontrol altında olduğunu açıklamıştı.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, Ulusal Afet Müdahale Gücüne (NDRF) bağlı 4 ekibin olay yerinde bulunduğunu ve destek ekiplerinin Yeni Delhi’den Uttarakhand’a hareket ettiğini ifade etmişti.

Felaketin yaşandığı sırada etkinlik için Assam’da bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Uttarakhand'daki talihsiz durumu sürekli takip ettiğini, halkın felaketzedelerin yanında olduğunu ve onlar için dua ettiğini belirtmişti.

Uttarakhand'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

 

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