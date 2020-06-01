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01.06.2020 - 10:03 | | AA

Hindistan'da Covid-19 vaka sayısı 190 bini aştı

Hindistan’da yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 190 bini geçti.

Hindistan'da Covid-19 vaka sayısı 190 bini aştı

Covid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Hindistan'da vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 392 artışla toplamda 190 bin 791'e yükseldi.

Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 182 artarak toplamda 5 bin 408 oldu.

Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 67 bin 655'e çıktı. Maharaştra'yı 22 bin 333 ile Tamil Nadu, 19 bin 844 ile Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Ulusal Başkent Bölgesi ve 16 bin 779 ile Gucerat izledi.

Mardin'de PKK ve işbirlikçilerine şafak operasyonuMardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapan-1 operasyonu kapsamında sözde Ömeryan, Bagok ve Gaprıha/Stawre kırsalında terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam ederken milis ve isbirlikçilerine yönelik istihbari çalışmalar sonucu teknik ve fiziki takibe alınan PKK terör örgütüne yardım yataklık yaparak Suriye'den kurye aracılığı ile gelen silah ve mühimmatı teslim alan ve Derik Çataltepe Mahallesi'nde gizleyen 10 şahsın evine şafak vakti operasyon düzenlendi.
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