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05.06.2020 - 10:40 | | AA

Hindistan'da günlük corona virüs vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Hindistan'da son 24 saatte tespit edilen yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 9 bin 851 oldu.

Hindistan'da günlük corona virüs vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle 273 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 6 bin 348'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 9 bin 851 vaka kayda geçerken bununla günlük vaka artışında yeni bir rekor yaşanmış oldu. Yeni tespit edilenlerle toplam vaka sayısı 226 bin 770'e çıktı.

Hindistan'da bugüne kadar yeni tip corona virüse yakalanan 109 bin 462 kişi iyileşti.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan dünyada en fazla vakanın tespit edildiği 7'nci ülke konumunda bulunuyor.

FİLİPİNLER'DE 634 YENİ VAKA

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 24 saatte 634 Covid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Filipinler Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 984'e yükseldi.

Ülkede, bir günde tespit edilen 634 yeni Covid-19 vakası ile toplam vaka sayısı 20 bin 382'ye çıktı.

Filipinler'de şimdiye kadar Covid-19 bulaşan 4 bin 248 kişi de iyileşti.

Mahalle halkı, evlerini gözetleyen kişi yüzünden uyku uyumuyor!Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde, bahçelerine girdiği evleri pencerelerinden gözetleyen bir kişi, hem polisi hem de mahalleliyi alarma geçirdi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatırken, mahalleli gençler de ellerinde sopayla nöbet tutuyor.
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