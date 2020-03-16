MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Hindistan’da inek idrarı içme partisi
ABONE OL
16.03.2020 - 07:00 |

Hindistan’da inek idrarı içme partisi

Hindistan’da bir grup Hindu ise koronavirüsten korunmak için tamamen bilim dışı bir yönteme başvurdu. Bu kişilere göre, kutsal kabul ettikleri ineklerin idrarı koronavirüs dahil her derde deva.

Hindistan’da inek idrarı içme partisi

Hindu grubu bu nedenle ‘inek idrarı içme partisi’ düzenledi. Uzmanların, inek idrarının koronavirüsü önleyebileceğine dair hiçbir kanıt olmadığını belirtmesine rağmen, etkinliğe katılım yüksek oldu. ‘Tüm Hindistan Hindu Birliği’ adlı grubun ev sahipliğinde düzenlenen partiye katılan 200 kişi, sunulan ‘inek idrarı’nı içti.

Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldiFransa'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hava durumu | Kar geliyor! Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin hava durumu

Hava durumu | Kar geliyor! Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin hava durumu

SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

Herkese yetecek kadar makarna var

Herkese yetecek kadar makarna var

Sıradaki Haber