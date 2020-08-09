Hindistan'da kırmızı alarm! Uyarı üstüne uyarı yapılıyor... 20 kişi kayıp

Yetkililer, toprak kaymasının çay işçilerini uykuda yakaladığını, yoğun yağış nedeniyle toprak altındakileri arama çalışmalarının şu an için durdurulduğunu açıkladı.

Hindistan Meteoroloji Ofisi, Idduki bölgesi dahil birçok bölgede kırmızı alarm ilan etti ve şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Yetkililer, yağmurun şiddetli yağmasından dolayı arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu ifade etti. Can kaybının yükselmesinden korkuluyor.