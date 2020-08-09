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09.08.2020 - 18:31 | | DHA

Hindistan'da kırmızı alarm! Uyarı üstüne uyarı yapılıyor... 20 kişi kayıp

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların tetiklediği toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 43'e yükseldi. Bir çay tarlasında yaşanan faciada, yaklaşık 20 kişinin hâlâ toprak altında olduğu belirtiliyor.

Hindistan'da kırmızı alarm! Uyarı üstüne uyarı yapılıyor... 20 kişi kayıp

Yetkililer, toprak kaymasının çay işçilerini uykuda yakaladığını, yoğun yağış nedeniyle toprak altındakileri arama çalışmalarının şu an için durdurulduğunu açıkladı.

Hindistanda kırmızı alarm Uyarı üstüne uyarı yapılıyor... 20 kişi kayıp

Hindistan Meteoroloji Ofisi, Idduki bölgesi dahil birçok bölgede kırmızı alarm ilan etti ve  şiddetli yağış uyarısı yaptı. 

Yetkililer, yağmurun şiddetli yağmasından dolayı arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu ifade etti. Can kaybının yükselmesinden korkuluyor. 

Hindistanda kırmızı alarm Uyarı üstüne uyarı yapılıyor... 20 kişi kayıp

 

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