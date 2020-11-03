Hindistan'da koronavirüsten 490 kişi hayatını kaybetti

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 490 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 123 bin 97’ye yükseldi.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan ülkede son 24 saatte 38 bin 310 yeni Kovid-19 hastası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 267 bin 623’e çıktı, 7 milyon 603 bin 121 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

ÇİN



Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 44’ü yurt dışı kaynaklı 49 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 5 vaka, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde saptandı. Bölgede son günlerde saptanan vaka sayısı 62’ye çıktı.

Nüfusu 1,4 milyarı aşan ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 70’e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 45 kişi iyileşti.