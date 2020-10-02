02.10.2020 - 10:28 | | AA
Hindistan'da koronavirüsten son 24 satte 1095 kişi öldü
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1095 kişi öldü.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1095 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 99 bin 773'e yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 81 bin 484 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 394 bin 68'e çıktı.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 5 milyon 352 bin 78 kişi de iyileşti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke" konumunda bulunuyor.
Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdıAntalya'da lise öğrencisi S.D.'yi (19) ormanlık alana götürüp darbettikleri iddia edilen 6 sanığa, tutuksuz yargılandıkları davada ceza yağdı. Mahkeme heyeti, tutuksuz 5 sanıktan 2'sine 12 yıl 6 ay, 2'sine 8 yıl 4 ay, birine de 5 yıl hapis cezası verdi. Bir sanığı beraat ettiren mahkeme, ceza verilen tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına da karar verdi.