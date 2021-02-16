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16.02.2021 - 12:18 | | DHA / milliyet.com.tr

Hindistan'da otobüs kanala düştü: 37 ölü!

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde seyir halindeki otobüsün kanala düşmesi sonucu 37 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da otobüs kanala düştü: 37 ölü!

Hindistan'ın Madyha Pradesh eyaletine bağlı Sidhi bölgesinin Patna köyü yakınlarında yerel saatle 08.30 sıralarında seyir halindeki bir otobüs kanala düştü.

37 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Feci kazanın ardından olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. 54 kişinin bulunduğu otobüste kaza sonrası 37 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, şu ana kadar 76 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı. Hayatını kaybedenler arasında 4 yaşında bir çocuğun olduğu bilgisi de paylaşıldı. 

KURTARMA OPERASYONU SÜRÜYOR

Polis Müfettişi Pankaj Kumawat, polis ve Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF) ekibinin kanaldaki kurtarma operasyonunu sürdürdüğünü belirtti.

Otobüsün tamamen suya gömüldüğü kaydedilirken, yolcuların tamamının yerel halktan olduğu düşünülüyor.

TAMAMEN SUYA BATTI

Görgü tanıkları, otobüsün tamamen suya battığını ve sabah saatlerinde görünmediğini söylemişti. Daha sonra, bölge idaresi, Banganga projesinden kanala su verilmesini durdurdu. PTI haber ajansının bildirdiğine göre görgü tanıkları, otobüs daha sonra suya düştüğü noktadan biraz uzakta görüldüğünü aktardı.

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