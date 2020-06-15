Hindistan'da 11 bin 502 yeni corona virüs vakası!

Hindistan'da NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 502 kişide daha yeni tip corona virüse (Covid-19) rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 332 bin 424'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 325 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 520'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede şimdiye kadar virüs bulaşan 169 bin 798 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

DÜNYADA EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN 4. ÜLKE

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke konumunda bulunuyor.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip corona virüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyonu aşarken, yaklaşık 436 bin kişi hayatını kaybetti.